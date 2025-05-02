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На матчах 27‑го и 28‑го туров РПЛ пройдут акции, посвящённые 80‑летию Победы

На матчах 27‑го и 28‑го туров РПЛ пройдут акции, посвящённые 80‑летию Победы
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила, что на матчах 27‑го и 28‑го туров чемпионата России пройдут акции, посвящённые 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В 27‑м туре со 2 по 5 мая капитаны команд РПЛ выйдут в специальных повязках в честь 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне. В 28‑м туре РПЛ, который пройдёт с 10 по 12 мая, лига и клубы проведут акцию «Бессмертный полк». Болельщики смогут прийти на матчи с портретами родственников‑участников войны, создав их с помощью конструктора на сайте «Бессмертного полка». Матчам 28‑го тура также будет предшествовать специальный текст диктора и минута молчания», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ, которое было опубликовано в телеграм-канале организации.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко). Действующий чемпион России — «Зенит».

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