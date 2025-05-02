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Александр Бубнов сравнил Сергея Пиняева и Андрея Мостового

Александр Бубнов сравнил Сергея Пиняева и Андрея Мостового
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Футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева и хавбека «Зенита» Андрея Мостового. Он считает, что футболист железнодорожников играет более опасно в атаке.

«На мой взгляд, Пиняев более опасный, добавит больше скорости. Не забивает, это он в «Локомотиве» так играет. А когда окружение другое будет, там другая игра будет у Пиняева, и она лучше станет, это уже давно доказано, это естественно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Пиняев провёл за «Локомотив» 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. На счету Мостового в текущем сезоне 31 матч, девять забитых мячей и шесть ассистов.

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