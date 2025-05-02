Объявлены судейские назначения на матчи 31-го тура Первой лиги

Официальный сайт ФНЛ объявил судейские назначения на матч 31-го тура Первой Лиги сезона-2024/2025.
«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»: Роман Галимов (Улан-Удэ) – Максим Каюмов (Москва), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск);
«Шинник» — «Черноморец»: Инал Танашев (Нальчик) – Станислав Попков (Петрозаводск), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Юрий Карпов (Петрозаводск), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Николай Левин (Саранск);
«Сочи» — «Арсенал»: Иван Сараев (Санкт-Петербург) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Ярослав Калиниченко (Пермь), резервный судья – Станислав Матвеев (Троицк), VAR – Сергей Цыганок (Калининград), АVAR – Максим Перезва (Раменское), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Полина Папыева (Москва);
«Чайка» — «Алания»: Ярослав Хромей (Воронеж) – Алексей Линкин (Воронеж), Сергей Ядров (Калининград), резервный судья – Матвей Заика (Ростов-на-Дону), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Сергей Нечай (Ростов-на-Дону);
«Балтика» — «Торпедо Москва»: Владислав Целовальников (Астрахань) – Дмитрий Маликов (Новоалтайск), Екатерина Курочкина (Малаховка), резервный судья – Михаил Плиско (Ленинградская область), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Сергей Змиевский (Москва);
«Уфа» — «Нефтехимик»: Алексей Лапатухин (Москва) – Денис Мирошник (Ставрополь), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Данил Каширин (Уфа), инспектор – Сергей Пантелеев (Тула), делегат – Александр Коротченко (Салават);
«Сокол» — «Тюмень»: Герман Коваленко (Казань) – Алексей Ермилов (Москва), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), резервный судья – Кирилл Силантьев (Самара), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Евгений Летин (Московская область);
«Ротор» — «Енисей»: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Александр Туркин (Астрахань), резервный судья – Богдан Головко (Волгоград), инспектор – Лев Антонов (Владимир), делегат – Светлана Яшкина (Москва);
«Родина» — «Урал»: Антон Фролов (Москва) – Руслан Шекемов (Нальчик), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Игорь Захаров (Казань), VAR – Анатолий Жабченко (Краснодар), АVAR – Антон Анопа (Благовещенск), инспектор – Феликс Шикерханов (Дербент), делегат – Антон Воронцов (Москва).