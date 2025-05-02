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«Окупить такие вложения невозможно». Бабаев — о трансферах Солари и Гарсии в «Спартак»

«Окупить такие вложения невозможно». Бабаев — о трансферах Солари и Гарсии в «Спартак»
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что экономически невозможно окупить затраты «Спартака» на трансфере в зимнее межсезонье даже в случае победы во всех турнирах, включая РПЛ. Зимой к красно-белым присоединились Пабло Солари и Ливай Гарсия. По слухам, «Спартак» заплатил за них суммарно более € 30 млн.

«Никого не должно вводить в заблуждение, что они (Гарсия и Солари. — Прим. «Чемпионата») пока не проявили себя в полной мере. Но сегодня такая ситуация, что, если ты выиграешь и Кубок России, и чемпионат, окупить такие вложения экономически всё равно невозможно. Поэтому речь о том, что важно понимать бизнес‑логику, в которой мы живём», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

«Спартак» после 26 туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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