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Кержаков: если «Краснодар» оступится с «Рубином», шансы «Зенита» на титул будут большими

Кержаков: если «Краснодар» оступится с «Рубином», шансы «Зенита» на титул будут большими
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Известный российский экс-футболист Александр Кержаков высказался о предстоящем матче «Рубина» и «Краснодара» в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра пройдёт 3 мая, в субботу.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот матч будет очень сильно определяющим для «Краснодара». Если они здесь оступятся, то, я думаю, что шансы у «Зенита» будут очень большими. Судя по тому, какие составы у «Краснодара» и «Рубина», не думаю, что «Краснодару» будет очень легко. Если у них не получится забить в первые минуты, время будет для них очень быстро бежать. «Рубин» очень хорошо обороняется, и через Даку они очень хорошо могут выходить и придерживать мяч, и так далее. Поэтому я не думаю, что будет лёгкая игра», — сказал Кержаков в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Матч 27-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» пройдёт в Краснодаре 3 мая, его начало запланировано на 19:30 мск. Чёрно-зелёные за четыре тура до финиша возглавляют чемпионскую гонку, набрав 58 очков в 26 матчах. В активе занимающего второе место «Зенита» 54 очка. «Рубин» с 39 очками находится на седьмом месте.

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