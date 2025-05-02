Дмитрий Булыкин: «Динамо» не выполнило задачу, но самое простое — обвинить тренера

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на отставку Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

«Мне немного непонятно, почему Личку убрали за четыре игры до конца чемпионата. Но он не выполнил задачу: вылетел из Кубка России, не добился ничего серьёзного в чемпионате. Руководство пошло на опережение, чтобы встряхнуть команду в оставшихся четырёх матчах. Но лучше всего объяснит решение спортивный директор «Динамо». Мне интересно послушать его.

Личка — хороший тренер и человек. Интересно, что у него не получилось. Понятно, что самое простое — обвинить во всём тренера. Но у «Динамо» были большие планы, потратились большие деньги. Все ждут какого-то результата. Для себя эту отставку объясняю тем, что задача на сезон не выполнена, поэтому с Личкой решили расстаться», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.