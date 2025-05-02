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«Спартак» вошёл в топ-5 самых молодых клубов РПЛ по среднему возрасту игроков

«Спартак» вошёл в топ-5 самых молодых клубов РПЛ по среднему возрасту игроков
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Статистическая платформа Opta опубликовала рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по среднему возрасту игроков стартового состава в матчах текущего сезона. Так, самым молодым клубом РПЛ стал «Оренбург». В пятёрку лучших также вошёл московский «Спартак».

Средний возраст стартовых составов в этом сезоне РПЛ:

  1. «Оренбург» - 24 года 186 дней;
  2. «Динамо» Махачкала — 24 года 337 дней;
  3. «Локомотив» — 25 лет 62 дня;
  4. «Ростов» — 25 лет 207 дней;
  5. «Спартак» — 25 лет 329 дней.

Отметим, что действующий чемпион РПЛ, «Зенит», занимает 10-е место по среднему возрасту игроков — 26 лет 256 дней. Нынешний лидер чемпионата России — «Краснодар» — на 13-й строчке в рейтинге (27 лет 142 дня).

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