«Спартак» вошёл в топ-5 самых молодых клубов РПЛ по среднему возрасту игроков

Статистическая платформа Opta опубликовала рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по среднему возрасту игроков стартового состава в матчах текущего сезона. Так, самым молодым клубом РПЛ стал «Оренбург». В пятёрку лучших также вошёл московский «Спартак».

Средний возраст стартовых составов в этом сезоне РПЛ:

«Оренбург» - 24 года 186 дней; «Динамо» Махачкала — 24 года 337 дней; «Локомотив» — 25 лет 62 дня; «Ростов» — 25 лет 207 дней; «Спартак» — 25 лет 329 дней.

Отметим, что действующий чемпион РПЛ, «Зенит», занимает 10-е место по среднему возрасту игроков — 26 лет 256 дней. Нынешний лидер чемпионата России — «Краснодар» — на 13-й строчке в рейтинге (27 лет 142 дня).