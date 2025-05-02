Экс-тренер Батракова высказался о попадании футболиста в топ незаменимых молодых игроков

Андрей Нагибин, бывший тренер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о попадании своего воспитанника в топ незаменимых молодых игроков. Молодой россиянин занял шестое место в мировом рейтинге по версии CIES (исключая топ-5 лиг) по числу действий, оказывающих наибольшее влияние на голы команды.

«Немного некорректно будет сравнивать Лёшу с европейскими футболистами, потому что разный уровень сопротивления в топовых европейских чемпионатах. Тем не менее попадание в такой список — хорошее достижение. Статистика показывает, что Лёшка на хорошем уровне и оказался там не случайно, а благодаря своему трудолюбию. Это хороший показатель для российского футбола. Показатель того, что наши молодые футболисты тоже могут набирать не меньше технико-тактических действий в сравнении с европейскими топами», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.