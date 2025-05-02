Стал известен самый старый клуб РПЛ по среднему возрасту игроков в нынешнем сезоне

Статистическая платформа Opta опубликовала рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по среднему возрасту игроков стартового состава в матчах текущего сезона. Таким образом, стал известен самый возрастной клуб РПЛ — это воронежский «Факел».

Топ-3 самых старых клуба РПЛ по среднему возрасту игроков в нынешнем сезоне:

«Факел» — 28 лет 328 дней; «Химки» — 27 лет 325 дней; «Ахмат» — 27 лет 302 дня.

Отметим, что действующий чемпион РПЛ, «Зенит», занимает седьмое место в списке самых возрастных клубов — средний возраст игроков 26 лет 256 дней. Нынешний лидер чемпионата России — «Краснодар» — на четвёртой строчке в рейтинге самых старых команд (27 лет 142 дня).