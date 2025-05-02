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Стал известен самый старый клуб РПЛ по среднему возрасту игроков в нынешнем сезоне

Стал известен самый старый клуб РПЛ по среднему возрасту игроков в нынешнем сезоне
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Статистическая платформа Opta опубликовала рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по среднему возрасту игроков стартового состава в матчах текущего сезона. Таким образом, стал известен самый возрастной клуб РПЛ — это воронежский «Факел».

Топ-3 самых старых клуба РПЛ по среднему возрасту игроков в нынешнем сезоне:

  1. «Факел» — 28 лет 328 дней;
  2. «Химки» — 27 лет 325 дней;
  3. «Ахмат» — 27 лет 302 дня.

Отметим, что действующий чемпион РПЛ, «Зенит», занимает седьмое место в списке самых возрастных клубов — средний возраст игроков 26 лет 256 дней. Нынешний лидер чемпионата России — «Краснодар» — на четвёртой строчке в рейтинге самых старых команд (27 лет 142 дня).

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