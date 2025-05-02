Роман Бабаев объяснил, за счёт чего ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему армейцы одержали победу над «Спартаком» (2:1) в центральном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы оказались чуть лучше готовы. Это успех не только в матче со «Спартаком», а в целом успешная серия после зимы. Это не случайность и не фарт, а хорошая работа тренерского штаба и футболистов, которые сделали работу над ошибками по итогам первого круга и уверенно идут на дистанции. Надеюсь, что так и продолжат», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

«Спартак» после 26 туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. ЦСКА — третий. Армейцы набрали 51 очко.