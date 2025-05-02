Роман Бабаев объяснил, за счёт чего ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему армейцы одержали победу над «Спартаком» (2:1) в центральном матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«Мы оказались чуть лучше готовы. Это успех не только в матче со «Спартаком», а в целом успешная серия после зимы. Это не случайность и не фарт, а хорошая работа тренерского штаба и футболистов, которые сделали работу над ошибками по итогам первого круга и уверенно идут на дистанции. Надеюсь, что так и продолжат», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».
«Спартак» после 26 туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. ЦСКА — третий. Армейцы набрали 51 очко.
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