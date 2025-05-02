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Дмитрий Булыкин: ЦСКА добивается хороших результатов без больших трат, как у «Спартака»

Дмитрий Булыкин: ЦСКА добивается хороших результатов без больших трат, как у «Спартака»
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин оценил результаты ЦСКА в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. После 26 туров чемпионата России армейцы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

«ЦСКА добивается хороших результатов без больших трат, как у «Спартака», «Динамо», «Зенита». Команда весной является одной из лучших в РПЛ. Если в следующих играх хорошо себя проявят, займут хорошее место. Николич давно зарекомендовал себя. Он знает, что и когда нужно делать. Потому что многие команды плохо вышли после зимней паузы. Это тоже сильно влияет на концовку чемпионата», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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