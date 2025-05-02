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Андрей Канчельскис: на «Краснодар» оказывается большое давление — могут быть сюрпризы

Андрей Канчельскис: на «Краснодар» оказывается большое давление — могут быть сюрпризы
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис оценил шансы «Краснодара» на победу в РПЛ.

«Краснодар» имеет шансы забрать чемпионство с отрывом в четыре очка. Но на команду оказывается большое давление, потому что год назад не смогли стать чемпионами — сюрпризы могут быть. Мы все видели развязку прошлого сезона, поэтому и сейчас всё возможно. Вопрос в том, как «Краснодар» справится с психологическим давлением. Шансы всегда есть, просто их надо использовать. Будет интересная концовка сезона. К концу сезона нет лёгких игр», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

Турнирная таблица РПЛ
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