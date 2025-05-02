Рахимов рассказал, может ли игра «Краснодара» и «Рубина» определить исход гонки за титул

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, может ли предстоящая игра с казанской командой стать для «Краснодара» определяющей с точки зрения борьбы за чемпионский титул в РПЛ.

— Это потенциально чемпионская игра?

— Мне сложно сказать, нужно смотреть на календарь и соперников, которые против них будут играть. Насколько я знаю, там есть ещё матчи с ЦСКА и «Динамо», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Матч 27-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» пройдёт в Краснодаре 3 мая, его начало запланировано на 19:30 мск. Чёрно-зелёные за четыре тура до финиша возглавляют чемпионскую гонку, набрав 58 очков в 26 матчах. В активе занимающего второе место «Зенита» 54 очка. «Рубин» с 39 очками находится на седьмом месте.