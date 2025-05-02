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Рахимов рассказал, может ли игра «Краснодара» и «Рубина» определить исход гонки за титул

Рахимов рассказал, может ли игра «Краснодара» и «Рубина» определить исход гонки за титул
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос, может ли предстоящая игра с казанской командой стать для «Краснодара» определяющей с точки зрения борьбы за чемпионский титул в РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Это потенциально чемпионская игра?
— Мне сложно сказать, нужно смотреть на календарь и соперников, которые против них будут играть. Насколько я знаю, там есть ещё матчи с ЦСКА и «Динамо», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Матч 27-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» пройдёт в Краснодаре 3 мая, его начало запланировано на 19:30 мск. Чёрно-зелёные за четыре тура до финиша возглавляют чемпионскую гонку, набрав 58 очков в 26 матчах. В активе занимающего второе место «Зенита» 54 очка. «Рубин» с 39 очками находится на седьмом месте.

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