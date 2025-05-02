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«Что за детский сад?» Канчельскис — об увольнении Лички из «Динамо»

«Что за детский сад?» Канчельскис — об увольнении Лички из «Динамо»
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Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис поделился мнением об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера московского «Динамо».

«Личка очень хорошо поработал в «Динамо». Он многое привнёс в игру команды. Напомню, что они могли стать чемпионами. Решение о его увольнении поспешное. Дали бы ему поработать ещё хотя бы год. «Динамо» действительно играло в классный и атакующий футбол. Почему нельзя дать доработать четыре тура? Именно сейчас надо увольнять? Я не понимаю этого.

Дайте человеку доработать и попрощайтесь нормально! Понимаю, когда убирают в середине сезона, но не за четыре тура до конца. Что за детский сад? Пускай руководители решают. Пожелаю Личке хорошо отдохнуть и пойти в бой с новыми силами», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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