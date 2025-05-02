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Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с «Пари НН»

Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с «Пари НН»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Игра состоится в воскресенье, 4 мая. Начало — в 19:30.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждая команда решает свои задачи: у «Пари НН» — свои задачи, у нас — свои. Концовка чемпионата всегда напряжённая. Каждая команда борется за положительный результат. Касаемо «Пари НН», естественно, мы это прекрасно понимаем. Все последние матчи складываются непросто для всех клубов. И в воскресенье нас ждёт тоже, я думаю, напряжённая игра. Нам нужно побеждать, и мы с этим настроем и готовимся к матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар» (58). Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» (54) на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51).

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