«Акрон» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 2 мая, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 встретятся «Акрон» и «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре, где тольяттинцы проводят домашние встречи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Виталий Мешков.

Перед этой встречей «Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 26 матчей. «Динамо» — на 11-й строчке с 27 очками в активе. На первом месте располагается «Краснодар» (58).