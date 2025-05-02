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Акрон — Динамо Махачкала: прямая онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ начнётся в 18:00 мск 2 мая 2025 года

«Акрон» — «Динамо» Махачкала: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 2 мая, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 встретятся «Акрон» и «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре, где тольяттинцы проводят домашние встречи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
02 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Виталий Мешков.

Перед этой встречей «Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков за 26 матчей. «Динамо» — на 11-й строчке с 27 очками в активе. На первом месте располагается «Краснодар» (58).

Турнирная таблица РПЛ
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