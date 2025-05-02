Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

«Акрон» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 2 мая, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 встретятся тольяттинский «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
02 мая 2025, пятница. 18:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Эшковал, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Джурасович, Джаковац, Беншимол, Дзюба.

«Динамо» Мх: Магомедов, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Аззи, Зинович, Сундуков, Джабраилов, Мрезиг, Агаларов, Касинтура.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 26 матчей. «Акрон» располагается на 10-й строчке, заработав 29 очков. На первом месте находится «Краснодар» (58).

Материалы по теме
Топ-события пятницы: «Акрон» — «Динамо» Мх в РПЛ, полуфинал Кубка Гагарина и плей-офф НБА
Топ-события пятницы: «Акрон» — «Динамо» Мх в РПЛ, полуфинал Кубка Гагарина и плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android