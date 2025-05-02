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Полузащитник «Зенита» Саша Зделар высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар высказался о чемпионской гонке в РПЛ
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Саша Зделар высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

— Сейчас у вас четыре очка отставания от «Краснодара». Что вы и команда думаете о продолжении чемпионской гонки?
— И я, и команда думаем, что мы должны играть до конца и выигрывать каждую следующую игру, потому что, как мы видели, все теряют очки. Мы должны дома выиграть и забрать три очка, чтобы оставаться в борьбе до конца, — приводит слова Зделара официальный сайт «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

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