Павел Мелёшин успешно перенёс операцию на коленном суставе

«Сочи» официально объявил, что нападающий Павел Мелёшин успешно прооперирован. Накануне стало известно, что форвард порвал «кресты» и ему понадобится операция на коленном суставе. Пресс-служба южного клуба пожелала Мелёшину скорейшего восстановления после травмы.

Сам Павел сделал небольшое заявление с благодарностью за поддержку после операции.

«Очень тронут вниманием и добрыми словами. Сделаю всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуться на поле. Спасибо болельщикам «Сочи» за тёплые пожелания — это действительно помогает и придаёт сил!» — цитирует Мелёшина пресс-служба сочинцев.

Отметим, что Мелёшин — лидер бомбардирской гонки в Первой лиге. На его счету 11 голов в 18 матчах. Минувшей зимой «Сочи» выкупил контракт Павла у «Спартака». Ранее игрок выступал за сочинцев на правах аренды.