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Футболист «Зенита» Зделар высказался о предстоящем матче с «Пари НН».

Футболист «Зенита» Зделар высказался о предстоящем матче с «Пари НН».
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Саша Зделар высказался о предстоящем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Игра состоится в воскресенье, 4 мая. Начало — в 19:30.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Наш грядущий соперник «Пари НН» находится в зоне стыков. Исходя из вашего опыта, чего ожидать от матча, исходя из того, что претендент на чемпионство сыграет с командой из нижней части таблицы?
— Конечно, думаю, что нужно играть так, как первый тайм с ЦСКА, с этим настроением. Нужно обыгрывать соперника, сейчас это самое главное, — приводит слова Зделара официальный сайт «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

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