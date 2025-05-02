Футболист «Зенита» Зделар высказался о предстоящем матче с «Пари НН».

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Саша Зделар высказался о предстоящем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Игра состоится в воскресенье, 4 мая. Начало — в 19:30.

— Наш грядущий соперник «Пари НН» находится в зоне стыков. Исходя из вашего опыта, чего ожидать от матча, исходя из того, что претендент на чемпионство сыграет с командой из нижней части таблицы?

— Конечно, думаю, что нужно играть так, как первый тайм с ЦСКА, с этим настроением. Нужно обыгрывать соперника, сейчас это самое главное, — приводит слова Зделара официальный сайт «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).