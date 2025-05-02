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Маркиньос: «Спартак» — лучший клуб России, я на 100% красно-белый

Маркиньос: «Спартак» — лучший клуб России, я на 100% красно-белый
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Вингер московского «Спартака» Маркиньос поделился впечатлениями от игры за московский клуб. Он сказал, что стал на 100% красно-белым.

«Я очень счастлив в «Спартаке». Думаю, что это лучший клуб России. Даже мой отец, до того как погиб, говорил, как он гордится, что я играю в таком великом клубе с такой большой историей. Я действительно здесь очень счастлив и надеюсь играть здесь ещё очень много лет. Я на 100% красно-белый», — приводит слова Маркиньоса Legalbet.

Напомним, в текущем сезоне 25-летний Маркиньос провёл за московский «Спартак» 32 матча, забил два гола и отдал восемь результативных передач.

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