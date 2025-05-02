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«ПСЖ» сообщил о травме своего лидера Усмана Дембеле

Пресс-служба «Пари Сен-Жермен» опубликовала медицинскую сводку. В ней сообщается о травме одного из лидеров команды — флангового нападающего Усмана Дембеле.

«Преснел Кимпембе, пострадавший от отёка второй плюсневой кости правой стопы, в течение следующих нескольких недель будет избегать физических нагрузок.

Усман Дембеле получил растяжение подколенного сухожилия правой ноги. Его состояние постепенно улучшается. В ближайшее время будет объявлена дополнительная информация», — сообщается на официальном сайте парижского клуба.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и 12 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.