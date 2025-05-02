Сергей Семак рассказал, как «Зенит» планирует заменить Барриоса в матче с «Пари НН»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как сине-бело-голубые планируют заменить полузащитника Вильмара Барриоса в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН». Футболист отбывает дисквалификацию и участия в этой игре не примет.

«Вильмар — один из лидеров нашей команды. Конечно, отсутствие этого футболиста всегда влияет на ход матча. Но у нас есть другие игроки, которые должны выходить и помогать команде как раз в таких ситуациях», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).