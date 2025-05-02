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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел первое поражение в новом сезоне чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел первое поражение в новом сезоне чемпионата Китая
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Сегодня, 2 мая, состоялся матч 10-го тура чемпионата Китая по футболу, в котором встретились «Чэнду Жунчэн» и «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Игра проходила на стадионе «Чэнду Феникс Маунтен Спортс Парк» в Чэнду. «Шанхай» Слуцкого потерпел поражение со счётом 0:1.

Китай — Суперлига . 10-й тур
02 мая 2025, пятница. 14:35 МСК
Чэнду Жунчэн
Чэнду
Окончен
1 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Ромуло – 27'    
Удаления: нет / Карлуш – 90+5'

Единственный гол на 27-й минуте игры забил нападающий «Чэнду» Ромуло. Его гол принёс хозяевам минимальную победу. На 90+5-й минуте был удалён нападающий гостей Жоау Карлуш.

Интересно, что для «Шанхай Шэньхуа» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Команда набрала 23 очка за 10 матчей (7 побед, 2 ничьих, 1 поражение) и до этой встречи возглавляла турнирную таблицу чемпионата Китая.

А что было в прошлом матче?
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил «Шаньдун Тайшань» в 9-м туре Суперлиги
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