«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел первое поражение в новом сезоне чемпионата Китая
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Сегодня, 2 мая, состоялся матч 10-го тура чемпионата Китая по футболу, в котором встретились «Чэнду Жунчэн» и «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий. Игра проходила на стадионе «Чэнду Феникс Маунтен Спортс Парк» в Чэнду. «Шанхай» Слуцкого потерпел поражение со счётом 0:1.
Китай — Суперлига . 10-й тур
02 мая 2025, пятница. 14:35 МСК
Чэнду Жунчэн
Чэнду
Окончен
1 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
1:0 Ромуло – 27'
Удаления: нет / Карлуш – 90+5'
Единственный гол на 27-й минуте игры забил нападающий «Чэнду» Ромуло. Его гол принёс хозяевам минимальную победу. На 90+5-й минуте был удалён нападающий гостей Жоау Карлуш.
Интересно, что для «Шанхай Шэньхуа» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. Команда набрала 23 очка за 10 матчей (7 побед, 2 ничьих, 1 поражение) и до этой встречи возглавляла турнирную таблицу чемпионата Китая.
А что было в прошлом матче?
Комментарии
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