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«Динамо» показало фотографии с первой тренировки под руководством Ролана Гусева

«Динамо» показало фотографии с первой тренировки под руководством Ролана Гусева
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Пресс-служба московского «Динамо» показала фотографии с первой тренировки команды под руководством Ролана Гусева на посту и. о. главного тренера.

«Первая тренировка бело-голубых под руководством Ролана Гусева. Усиленно готовимся к выездной игре с «Крыльями», — написала пресс-служба бело-голубых, прикрепив серию фото.

Гусев — воспитанник московского «Динамо», сыгравший за основу бело-голубых 161 матч и забивший 28 голов. Заслуженный мастер спорта России, обладатель Кубка УЕФА много лет выступал за сборную. В тренерский штаб динамовцев специалист вошёл летом 2023 года. Сначала он был ассистентом главного тренера. Однако после отставки Марцела Лички был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера.

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