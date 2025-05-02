Чемпионат Италии по футболу: расписание дня матчей 34-го тура Серии А сезона-2024/2025
Сегодня, 2 мая, матчем «Торино» — «Венеция» стартует 35-й тур итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает своим читателям полное расписание тура.
Чемпионат Италии, 35-й тур:
2 мая, пятница
- 21:45 мск. «Торино» — «Венеция»;
3 мая, суббота
- 16:00 мск. «Кальяри» — «Удинезе» ;
- 16:00 мск. «Парма» — «Комо»;
- 19:00 мск. «Лечче» — «Наполи»;
- 21:45 мск. «Интер» — «Верона».
4 мая, воскресенье
- 13:30 мск. «Эмполи» — «Лацио»;
- 16:00 мск. «Монца» — «Аталанта»;
- 19:00 мск. «Рома» — «Фиорентина»;
- 21:45 мск. «Болонья» — «Ювентус»;
5 мая, понедельник
- 21:45 мск. «Дженоа» — «Милан».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 74 очка после 34 матчей. На втором месте находится «Интер», заработав 71 очко. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 65 очков.
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