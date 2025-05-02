Константин Тюкавин признался, что футболисты посмеиваются над нырками Александра Соболева

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что футболисты посмеиваются над нырками форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Соболева.

«Я думаю, не только мы [футболисты], а все смеются над этим. Это выглядит не то что некрасиво, а просто смешно. Все люди понимают, что там не было фола, что не было никакого пенальти. Ну, я не знаю, почему он так делает. Видимо, у Саши такой стиль игры. А вообще, я ему желаю побольше забивать за «Зенит» и стать там игроком основы», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Соболев провёл за «Зенит» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.