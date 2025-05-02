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«Фенербахче» Моуринью может купить Влаховича у «Ювентуса» за € 40 млн — Sabah

«Фенербахче» Моуринью может купить Влаховича у «Ювентуса» за € 40 млн — Sabah
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«Фенербахче» работает над покупкой форварда «Ювентуса» Душана Влаховича, которая может состояться грядущим летом. Об этом сообщает Sabah.

По информации источника, турецкий клуб готов предложить € 40 млн за сербского футболиста. При этом «Фенербахче» может продать нападающего Юссефа Эн-Несири в Саудовскую Аравию за € 30 млн, чтобы инвестировать вырученные средства в трансфер Влаховича. Оставшиеся € 10 млн могут быть выделены из бюджета клуба или получены от спонсора.

Напомним, главным тренером турецкой команды является Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Влахович принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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