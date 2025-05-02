Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 32-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

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Сегодня, 18 апреля, матчем «Ницца» — «Реймс» стартует 32-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 32-го тура Лиги 1 (время — московское):

2 мая, пятница:

21:45. «Ницца» — «Реймс».

3 мая, суббота:

18:00. «Страсбург» — «ПСЖ»;

20:00. «Тулуза» — «Ренн»;

22:05. «Сент-Этьен» — «Монако».

4 мая, воскресенье:

16:00. «Нант» — «Анже»;

18:15. «Осер» — «Гавр»;

18:15. «Брест» — «Монпелье»;

18:15. «Лион» — «Ланс»;

21:45. «Лилль» — «Марсель».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 78 очков за 31 матч. Второе место занимает «Марсель», заработав 58 очков. На третьей строчке располагается «Лилль», у которого 56 очков.