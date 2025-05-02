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Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 32-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 32-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025
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Сегодня, 18 апреля, матчем «Ницца» — «Реймс» стартует 32-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Права на трансляции матчей Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание матчей 32-го тура Лиги 1 (время — московское):

2 мая, пятница:

21:45. «Ницца» — «Реймс».

3 мая, суббота:

18:00. «Страсбург» — «ПСЖ»;
20:00. «Тулуза» — «Ренн»;
22:05. «Сент-Этьен» — «Монако».

4 мая, воскресенье:

16:00. «Нант» — «Анже»;
18:15. «Осер» — «Гавр»;
18:15. «Брест» — «Монпелье»;
18:15. «Лион» — «Ланс»;
21:45. «Лилль» — «Марсель».

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 78 очков за 31 матч. Второе место занимает «Марсель», заработав 58 очков. На третьей строчке располагается «Лилль», у которого 56 очков.

Турнирная таблица Лиги 1
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