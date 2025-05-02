Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 32-го тура Лиги 1 сезона-2024/2025

Сегодня, 18 апреля, матчем «Ницца» — «Реймс» стартует 32-й тур французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.
Расписание матчей 32-го тура Лиги 1 (время — московское):
2 мая, пятница:
21:45. «Ницца» — «Реймс».
3 мая, суббота:
18:00. «Страсбург» — «ПСЖ»;
20:00. «Тулуза» — «Ренн»;
22:05. «Сент-Этьен» — «Монако».
4 мая, воскресенье:
16:00. «Нант» — «Анже»;
18:15. «Осер» — «Гавр»;
18:15. «Брест» — «Монпелье»;
18:15. «Лион» — «Ланс»;
21:45. «Лилль» — «Марсель».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 78 очков за 31 матч. Второе место занимает «Марсель», заработав 58 очков. На третьей строчке располагается «Лилль», у которого 56 очков.