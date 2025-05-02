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В «Баварии» высказались об уходе Эрика Дайера по окончании нынешнего сезона

В «Баварии» высказались об уходе Эрика Дайера по окончании нынешнего сезона
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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался об уходе центрального защитника Эрика Дайера из клуба по завершении нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что английский футболист может продолжить карьеру в «Монако».

«У нас были переговоры с Эриком о продлении контракта. Он сообщил нам, что не будет продлевать контракт и уйдёт.

Могли ли мы повторить предложение «Монако»? Да. У нас были хорошие переговоры с его агентами, но мы уважаем его решение», — приводит слова Фройнда журналист Флориан Плеттенгберг в соцсети Х (ранее Twitter).

31-летний Дайер перешёл в «Баварию» на постоянной основе в минувшем июне. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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