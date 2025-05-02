В «Баварии» высказались об уходе Эрика Дайера по окончании нынешнего сезона

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался об уходе центрального защитника Эрика Дайера из клуба по завершении нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что английский футболист может продолжить карьеру в «Монако».

«У нас были переговоры с Эриком о продлении контракта. Он сообщил нам, что не будет продлевать контракт и уйдёт.

Могли ли мы повторить предложение «Монако»? Да. У нас были хорошие переговоры с его агентами, но мы уважаем его решение», — приводит слова Фройнда журналист Флориан Плеттенгберг в соцсети Х (ранее Twitter).

31-летний Дайер перешёл в «Баварию» на постоянной основе в минувшем июне. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.