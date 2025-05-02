Чемпионат Германии по футболу: расписание матчей 32-го тура Бундеслиги сезона-2024/2025

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Сегодня, 2 мая, матчем «Хайденхайм» — «Бохум» стартует 32-й тур чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием тура.

Расписание матчей 32-го тура Бундеслиги (время — московское)

2 мая, пятница:

21:30. «Хайденхайм» — «Бохум».

3 мая, суббота:

16:30. «Унион» — «Вердер»;

16:30. «Санкт-Паули» — «Штутгарт»;

16:30. «РБ Лейпциг» — «Бавария»;

16:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Хоффенхайм»;

19:30. «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург».

4 мая, воскресенье:

16:30. «Аугсбург» — «Хольштайн»;

18:30. «Фрайбург» — «Байер»;

20:30. «Майнц» — «Айнтрахт».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария». Команда набрала 75 очков после 31 матча. На второй строчке находится «Байер», заработав 67 очков. На третьем месте располагается «Айнтрахт» (55).

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