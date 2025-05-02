Тренер «Баварии» Компани высказался о возможном участии Нойера в матче с «Лейпцигом»
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о возможном участии в ближайшем матче голкипера Мануэля Нойера, а также рассказал о травмированных игроках линии атаки. В начале марта вратарь получил травму икроножной мышцы.
Германия — Бундеслига . 32-й тур
03 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Мануэль [Нойер] провёл хорошую неделю тренировок. Мы сядем вместе сегодня днём и решим, что будет лучше для него и для команды. То, что Гарри [Кейн], Джамал [Мусиала] и другие выбыли, ничего не меняет в атаке», — приводит слова Компани пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).
В ближайшем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Лейпцигом». Встреча пройдёт в субботу, 3 мая.
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