Тренер «Баварии» Компани высказался о возможном участии Нойера в матче с «Лейпцигом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о возможном участии в ближайшем матче голкипера Мануэля Нойера, а также рассказал о травмированных игроках линии атаки. В начале марта вратарь получил травму икроножной мышцы.

«Мануэль [Нойер] провёл хорошую неделю тренировок. Мы сядем вместе сегодня днём и решим, что будет лучше для него и для команды. То, что Гарри [Кейн], Джамал [Мусиала] и другие выбыли, ничего не меняет в атаке», — приводит слова Компани пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

В ближайшем туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет с «Лейпцигом». Встреча пройдёт в субботу, 3 мая.