«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в китайской Суперлиге впервые с августа 2024 года

Поражение в матче 10-го тура китайской Суперлиги с «Чэнду Жунчэн» (0:1) стало первым в этом соревновании для «Шанхай Шэньхуа», возглавляемого российским специалистом Леонидом Слуцким, с 4 августа 2024 года. Тогда «Шанхай Шэньхуа» уступил «Бэйцзин Гоань» в 21-м туре со счётом 1:2. Серия без поражений для команды Слуцкого составила 17 матчей.

После 10 игр чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» набрал 23 очка и на текущий момент занимает второе место. На первой строчке располагается «Чэнду Жунчэн», также заработавший 23 очка после 10 встреч. В следующем туре команда Слуцкого встретится с «Мэйчжоу Хакка» (6 мая).

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