Глава «Зенита» Медведев рассказал, каких игроков клуб рассмотрит на замену Венделу

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем уходе хавбека сине-бело-голубых Вендела в «Ботафого» из Бразилии. Полузащитник покинет российский клуб по окончании сезона-2024/2025.

«Вендел подписал контракт с «Ботафого» и будет играть со следующего сезона в этой команде. Он очень качественный футболист, поэтому мы смотрим на варианты, которые сумеют его заменить.

Это могут быть игроки, которые не только не хуже, но и лучше Вендела. Хотя этого трудно достичь», — приводит слова Медведева Metaratings.

В нынешнем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.