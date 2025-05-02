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Экс-полузащитник «Динамо» и сборной Латвии Прохоренков умер на 49-м году жизни

Экс-полузащитник «Динамо» и сборной Латвии Прохоренков умер на 49-м году жизни
Андрей Прохоренков
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Латвийская футбольная федерация (LFF) сообщила о смерти бывшего опорного полузащитника национальной команды Андрея Прохоренкова. Экс-футболисту было 48 лет. В конце прошлого года у него диагностировали злокачественную опухоль.

«Бывший нападающий сборной Латвии, один из лидеров легендарной команды, выступавшей на Евро-2004, Андрей Прохоренков скончался 1 мая в возрасте 48 лет. LFF выражает соболезнования родным и близким Андрея Прохоренкова», — говорится в сообщении LFF.

Андрей Прохоренков выступал за ряд клубов из Испании, Польши, Латвии, Греции, Израиля, а также за московское «Динамо». Латвийский экс-футболист завоевал титулы чемпиона Латвии (2009) и Израиля (2002/2003). В составе сборной хавбек провёл более 30 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Он был участником Евро-2004 и отдал голевой пас в эпизоде с единственным мячом сборной Латвии на турнире — в матче с национальной командой Чехии (1:2).

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