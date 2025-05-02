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Флик: «Барселона» пропускает много, как и «Реал», однако мы больше забиваем

Флик: «Барселона» пропускает много, как и «Реал», однако мы больше забиваем
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался относительно игрового стиля сине-гранатовых.

«Многие люди думают, что мы играем рискованно. Я читаю об этом даже в немецких газетах. Однако если посмотреть на другие команды, например, на «Реал», то они тоже много пропускают, разница между нами не такая уж и большая. Но наша команда намного больше забила.

Наш стиль может быть рискованным, но мне нравится, как мы играем. Нам необходимо показывать себя как организованную команду», — сказал Флик на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне испанской Примеры «Барселона» забила 89 голов, пропустив при этом 32 мяча. «Реал» поразил ворота соперников 66 раз, а пропустил 31 гол.

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Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

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