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Бывший полузащитник «Ливерпуля» Аллен объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Аллен объявил о завершении карьеры
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Полузащитник «Суонси Сити» Джо Аллен объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.

Англия — Чемпионшип . 46-й тур
03 мая 2025, суббота. 14:30 МСК
Суонси Сити
Суонси
Не начался
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это трудное решение, но я долго над ним размышлял. Мне 35, если учесть, что мне пришлось пережить из-за травм и уровня, который могу демонстрировать сейчас, настало подходящее время завершить карьеру… Объявить о завершении карьеры в «Суонси» — месте, где она началась, — нечто особенное, всё встало на круги своя. Я горжусь тем, как провёл футбольную жизнь», — приводит слова Аллена пресс-служба «Суонси» на официальном сайте.

За свою карьеру, кроме «Суонси», Аллен успел поиграть в составе «Рексема», «Ливерпуля» и «Сток Сити». За сборную Уэльса Аллен провёл 77 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи, дойдя с командой до полуфинала чемпионата Европы 2016 года. На клубном уровне Аллен в 585 матчах забил 39 голов и отдал 36 результативных передач.

Последний матч в карьере Аллен проведёт 3 мая, когда «Суонси» встретится в 46-м туре Чемпионшипа с «Оксфордом».

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