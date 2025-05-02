Бывший полузащитник «Ливерпуля» Аллен объявил о завершении карьеры

Полузащитник «Суонси Сити» Джо Аллен объявил, что завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025.

«Это трудное решение, но я долго над ним размышлял. Мне 35, если учесть, что мне пришлось пережить из-за травм и уровня, который могу демонстрировать сейчас, настало подходящее время завершить карьеру… Объявить о завершении карьеры в «Суонси» — месте, где она началась, — нечто особенное, всё встало на круги своя. Я горжусь тем, как провёл футбольную жизнь», — приводит слова Аллена пресс-служба «Суонси» на официальном сайте.

За свою карьеру, кроме «Суонси», Аллен успел поиграть в составе «Рексема», «Ливерпуля» и «Сток Сити». За сборную Уэльса Аллен провёл 77 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи, дойдя с командой до полуфинала чемпионата Европы 2016 года. На клубном уровне Аллен в 585 матчах забил 39 голов и отдал 36 результативных передач.

Последний матч в карьере Аллен проведёт 3 мая, когда «Суонси» встретится в 46-м туре Чемпионшипа с «Оксфордом».