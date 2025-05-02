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Джуд Беллингем может пропустить матч «Реала» с «Сельтой» в Ла Лиге — As

Джуд Беллингем может пропустить матч «Реала» с «Сельтой» в Ла Лиге — As
Джуд Беллингем
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем из-за усталости может не сыграть в матче с «Сельтой» в 34-м туре Ла Лиги сезона-2024/2025. Об этом сообщает As. Игра состоится в воскресенье, 4 мая, начало — в 15:00 мск.

Испания — Примера . 34-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Сельта
Виго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, участие Беллингема находится под вопросом. Полузащитник не смог тренироваться в полную силу и ограничился упрощённой работой на базе «сливочных».

В нынешнем сезоне Беллингем провёл за «Реал» 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 180 млн.

После 33 сыгранных матчей «Реал» располагается на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 72 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 76 очков.

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