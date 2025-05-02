Артета высказался о будущем Салиба в клубе, защитник интересен «Реалу»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о будущем центрального защитника Вильяма Салиба в лондонском клубе. Ранее СМИ сообщали, что активный интерес к французскому футболисту проявляет мадридский «Реал».

«Я уверен, что он очень счастлив в «Арсенале», ведь у меня был с ним разговор на эту тему. Вильям хочет продолжать работать с нами. Я совершенно убеждён, что Салиба здесь очень счастлив, и это то место, где он хочет быть», — сказал Артета на пресс-конференции.

Защитник является футболистом «Арсенала» с лета 2019 года. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Салиба составляет € 80 млн.

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