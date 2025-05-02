«Факел» продал все билеты на матч РПЛ со «Спартаком»
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«Факел» продал все билеты на матч 27-го тура РПЛ со «Спартаком». Сообщили в пресс-службе «Факела» корреспонденту «Чемпионата».
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч между «Факелом» и «Спартаком» состоится в воскресенье, 4 мая. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.
После 26 туров Российской Премьер-Лиги воронежский клуб набрал 15 очков и на текущий момент занимает 16-е место. В свою очередь, красно-белые заработали 50 очков и располагаются на четвёртой строчке, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. Второе место с 54 очками занимает «Зенит», третье — ЦСКА (51).
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