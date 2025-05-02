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Флик ответил, что нужно Ямалю для достижения уровня Месси и Роналду

Флик ответил, что нужно Ямалю для достижения уровня Месси и Роналду
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о сравнении 17-летнего вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля с нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Если ты способен играть на таком уровне, то должен уметь поддерживать его. Суть не только в том, чтобы проявить себя в отдельном матче. Ламин знает это.

Он также знает, что ему нужно не только полагаться на талант, но и работать. Если хочешь достичь уровня Роналду или Месси, то нужно сохранять спокойствие.

Мы очень рады, что ему всего 17 лет, но знаем: Ямалю нужно много работать, чтобы стабилизироваться на этом уровне или даже прогрессировать», — приводит слова Флика AS.

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