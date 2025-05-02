Голкипер «Химок» Кокарев рассказал о требованиях Магомеда Адиева

Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал, что команда уже привыкла к исполняющему обязанности главного тренера команды Магомеду Адиеву, а также упомянул о его требованиях.

«К каждому наставнику нужно чуть‑чуть привыкнуть. На данный момент команда уже привыкла к новому главному тренеру. Его требования ясны. Команда понимает, в какой футбол мы играем, и ни у кого проблем не возникает.

Зачастую мы отталкиваемся от соперника, но бóльшую часть времени пытаемся выходить через короткую и среднюю передачи. Иногда, когда это не получается, мы используем [Антона] Заболотного. Защитники подстраиваются, полузащитники подстраиваются, мы играем в короткий футбол, если это есть», — сказал Кокарев в эфире «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что в «Химках» не платят зарплаты уже несколько месяцев. На фоне этого игроки команды устраивали бойкот занятий, а тренерский штаб во главе с Франком Артигой покинул подмосковный клуб, после чего и был назначен Адиев. Бунт футболистов в «Химках» помог подавить президент РПЛ Александр Алаев, который заверил игроков, что их зарплаты будут выплачены.

После 26 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче подмосковная команда сыграет с «Ростовом» на домашней арене. Лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар» (58 очков).