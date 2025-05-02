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Тренер «Челси» Мареска прокомментировал победу над «Юргорденом» в матче 1/2 финала ЛК

Тренер «Челси» Мареска прокомментировал победу над «Юргорденом» в матче 1/2 финала ЛК
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе лондонцев в первом полуфинальном матче Лиги конференций со шведским «Юргорденом» (4:1).

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон, Англия
0:1 Санчо – 13'     0:2 Мадуэке – 43'     0:3 Джексон – 59'     0:4 Джексон – 65'     1:4 Алемайеху – 68'    

«Мы снова планировали игру одним образом в начале, а закончили совсем по-другому. Я думаю, что мы хорошо играли в течение часа или 70 минут, но потом немного сбавили обороты в последние 15 минут. Возможно, это произошло потому, что мы вели 3:0 или 4:0. Это показало, что мы не можем позволить себе бросать играть, потому что потом всегда сложно возвращаться», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Ответный матч между «Челси» и «Юргорденом», в котором определится один из финалистов Лиги конференций, пройдёт 8 мая на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании Лондоне. Финал турнира будет проведён 28 мая в польском Вроцлаве.

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