Тренер «Челси» Мареска прокомментировал победу над «Юргорденом» в матче 1/2 финала ЛК

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о победе лондонцев в первом полуфинальном матче Лиги конференций со шведским «Юргорденом» (4:1).
«Мы снова планировали игру одним образом в начале, а закончили совсем по-другому. Я думаю, что мы хорошо играли в течение часа или 70 минут, но потом немного сбавили обороты в последние 15 минут. Возможно, это произошло потому, что мы вели 3:0 или 4:0. Это показало, что мы не можем позволить себе бросать играть, потому что потом всегда сложно возвращаться», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.
Ответный матч между «Челси» и «Юргорденом», в котором определится один из финалистов Лиги конференций, пройдёт 8 мая на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» в столице Великобритании Лондоне. Финал турнира будет проведён 28 мая в польском Вроцлаве.
- 2 мая 2025
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