Игнашевич назвал двух самых перспективных футболистов в РПЛ

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич ответил на вопрос о самых перспективных футболистах в Российской Премьер-Лиге.

«Батраков и Глушенков. Глушенков прямо сейчас может переходить в хорошую европейскую команду. Батракову, я думаю, годик-два нужно провести на том же уровне, окрепнуть в нашей лиге, и он будет готов к повышению в классе», — приводит слова Игнашевича Metaratings.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Глушенков сыграл 23 матча во всех соревнованиях в нынешнем сезоне, где забил 11 голов и сделал пять результативных пасов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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