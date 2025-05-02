Игрок «Манчестер Юнайтед» Диалло сравнил Магуайра с Марадоной

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло восхитился предголевой передачей одноклубника Гарри Магуайра в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао (3:0), сравнив его с легендарным Диего Марадоной.

Диалло в соцсетях выложил фотографию, на которой лицо Магуайра стилизовано под фигуру Марадоны. Мем, в котором лицо Магуайра используют вместо лиц известных футболистов, широко распространяется после удачных действий английского защитника, которого нередко критиковали за игру при высокой стоимости трансфера.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» пройдёт 8 мая в Англии. Победитель пары встретится с лучшей командой в противостоянии «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт» (3:1 первый матч).