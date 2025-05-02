Игрок «Манчестер Юнайтед» Диалло сравнил Магуайра с Марадоной
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло восхитился предголевой передачей одноклубника Гарри Магуайра в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао (3:0), сравнив его с легендарным Диего Марадоной.
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30' 0:2 Фернандеш – 37' 0:3 Фернандеш – 45'
Удаления: Вивиан – 35' / нет
Диалло в соцсетях выложил фотографию, на которой лицо Магуайра стилизовано под фигуру Марадоны. Мем, в котором лицо Магуайра используют вместо лиц известных футболистов, широко распространяется после удачных действий английского защитника, которого нередко критиковали за игру при высокой стоимости трансфера.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» пройдёт 8 мая в Англии. Победитель пары встретится с лучшей командой в противостоянии «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт» (3:1 первый матч).
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