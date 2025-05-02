Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Стад Реймс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Манчестер Юнайтед» Диалло сравнил Магуайра с Марадоной

Игрок «Манчестер Юнайтед» Диалло сравнил Магуайра с Марадоной
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло восхитился предголевой передачей одноклубника Гарри Магуайра в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Атлетиком» из Бильбао (3:0), сравнив его с легендарным Диего Марадоной.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Каземиро – 30'     0:2 Фернандеш – 37'     0:3 Фернандеш – 45'    
Удаления: Вивиан – 35' / нет

Диалло в соцсетях выложил фотографию, на которой лицо Магуайра стилизовано под фигуру Марадоны. Мем, в котором лицо Магуайра используют вместо лиц известных футболистов, широко распространяется после удачных действий английского защитника, которого нередко критиковали за игру при высокой стоимости трансфера.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетиком» пройдёт 8 мая в Англии. Победитель пары встретится с лучшей командой в противостоянии «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт» (3:1 первый матч).

Материалы по теме
«МЮ» растоптал мечту «Атлетика» о домашнем финале ЛЕ! А судья стал врагом Бильбао. Видео
«МЮ» растоптал мечту «Атлетика» о домашнем финале ЛЕ! А судья стал врагом Бильбао. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android