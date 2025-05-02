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Флик оценил шансы Левандовского сыграть в ответном матче полуфинала ЛЧ с «Интером»

Флик оценил шансы Левандовского сыграть в ответном матче полуфинала ЛЧ с «Интером»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о шансах нападающего команды Роберта Левандовского принять участие в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Интером», который состоится 6 мая. Польский футболист травмировался во встрече 32-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (4:3), прошедшей 19 апреля.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он может вернуться к ответному матчу с «Интером». У Роберта всё в порядке, его прогресс идёт быстрее, чем ожидалось. Ещё посмотрим. Левандовски — настоящий профессионал и всегда усердно работает, чтобы быть готовым на все 100%. Он может вернуться ко вторнику», — сказал тренер сине-гранатовых на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 40 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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