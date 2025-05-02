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«Барселона» объявила, чей логотип будет находиться на их форме во время игры с «Реалом»

«Барселона» объявила, чей логотип будет находиться на их форме во время игры с «Реалом»
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Пресс-служба каталонской «Барселоны» объявила, что на предстоящем матче 35-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» на форме сине-гранатовых будет размещён логотип американского рэп-исполнителя Трэвиса Скотта. Встреча состоится 11 мая.

Испания — Примера . 35-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: ФК «Барселона»

«Певец Трэвис Скотт был выбран для шестой смены логотипа на майке футбольного клуба «Барселона» совместно со Spotify. Первая мужская команда будет носить логотип «Кактус Джек» на груди во время «эль-класико» 11 мая. Артист создал бренд, который также является названием его звукозаписывающего лейбла, коллекции одежды и работает как его творческое альтер эго. Логотип также появится на футболке женской первой команды в матче Лиги F 18 мая», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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