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Габулов: у «Динамо» идеальные условия для борьбы за чемпионство, но никто не делает выводы

Габулов: у «Динамо» идеальные условия для борьбы за чемпионство, но никто не делает выводы
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Экс-вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов поделился мнением об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.

«Не скажу, что отставка Лички из «Динамо» стала для меня неожиданной. Об этом писали и было много разных вбросов. Если отталкиваться от результата, то его в этом сезоне не было. С точки зрения закономерности тоже сложно судить. Мы привыкли, что в «Динамо» крайними становятся либо тренеры, либо футболисты. Больше никто не несёт ответственность за отсутствие результата. Хотя очевидно, что причины гораздо глубже.

У «Динамо» идеальные условия, чтобы бороться за чемпионство и достигать результата каждый год. Но, видимо, никто не хочет делать более глубокие выводы. Что касается самого Лички, в моём понимании это очень хороший специалист, грамотный тренер, который неплохо готовил команду. В прошлом сезоне не хватило полушага, чтобы стать чемпионами.

Была проделана потрясающая работа. Другое дело, что не выводы не были сделаны. Сейчас я не говорю о тренере. Не были сделаны шаги, чтобы после прошлого сезона устранить недостатки, которые помешали выиграть чемпионат. В итоге результат стал ещё хуже. Это говорит о том, что причина не в тренерах», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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