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Владимир Габулов: ЦСКА — показатель того, как должны работать все уровни футбольного клуба

Владимир Габулов: ЦСКА — показатель того, как должны работать все уровни футбольного клуба
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Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов высказался о московском клубе. После 26 туров РПЛ армейцы занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

«С ЦСКА не случилось ничего особенно. Просто ЦСКА — это показатель того, как должны правильно работать и принимать решения все уровни футбольного клуба, начиная с руководства, тренерского штаба, селекционного отдела, заканчивая футболистами. Руководство сделало всё, чтобы усилить команду и подготовить ментально, выстроить вертикаль в клубе.

Тренерский штаб чувствует полное доверие и поддержку со стороны руководства. Видно, что есть полное взаимопонимание. Результаты сейчас говорят сами за себя. Если в осенней части не было многих потерь очков, сейчас бы ЦСКА был стопроцентным претендентом на чемпионство. Они и сейчас сохраняют шансы побороться за золото», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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