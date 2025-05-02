«Интер» сделал заявление по травме Лаутаро Мартинеса

«Интер» на официальном сайте опубликовал заявление относительно состояния здоровья нападающего и капитана команды Лаутаро Мартинеса.

«Сегодня утром Лаутаро Мартинес прошёл различные клинические и инструментальные обследования. Было обнаружено, что у аргентинского нападающего растяжение мышц-сгибателей левого бедра. Его состояние будет отслеживаться изо дня в день», — сказано в заявлении итальянского гранда.

Мартинес получил травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3) и был заменён в перерыве встречи. Ответная игра между командами состоится 6 мая. Ранее СМИ сообщали, что этот матч может пропустить из-за травмы другой нападающий «Интера» Маркус Тюрам.

Материалы по теме Тренер «Интера» Индзаги высказался о потере Лаутаро перед ответным матчем с «Барселоной»

Сколько зарабатывают футболисты: