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«Интер» сделал заявление по травме Лаутаро Мартинеса

«Интер» сделал заявление по травме Лаутаро Мартинеса
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«Интер» на официальном сайте опубликовал заявление относительно состояния здоровья нападающего и капитана команды Лаутаро Мартинеса.

«Сегодня утром Лаутаро Мартинес прошёл различные клинические и инструментальные обследования. Было обнаружено, что у аргентинского нападающего растяжение мышц-сгибателей левого бедра. Его состояние будет отслеживаться изо дня в день», — сказано в заявлении итальянского гранда.

Мартинес получил травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:3) и был заменён в перерыве встречи. Ответная игра между командами состоится 6 мая. Ранее СМИ сообщали, что этот матч может пропустить из-за травмы другой нападающий «Интера» Маркус Тюрам.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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